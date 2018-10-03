彭博前三季度中国债券承销排行榜

2018年第三季度，中国境内信用债市场发行情况有所回暖，发行总量季环比上升约10%，其中公司债与企业债发行总量季环比上升13%，取消发行金额较上季度小幅下降4%，前三季度中期票据发行总量同比上升约55%。

据彭博社报道，受境内债券违约事件的影响，AAA级中期票据占比总发行量持续走高。值得关注的是，第三季度最后一周，境内债券市场迎来密集违约。利源精制、新光控股、上海华信、刚泰集团、川煤集团、中国华阳经贸集团发行的共八只债券在上周发生违约事件，这可能进一步引发市场对中国发行人信用风险的担忧。

此外，为响应财政部8月14日发布的《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》， 8、9月份地方政府债发行量均超过上年同期的两倍。

2018年前三季度，中资企业离岸债券（除人民币以外）发行量同比减少超过7%。其中中资美元债发行量同比减少约12%。9月份中资美元债券发行情况有所回暖。我们认为可能是受到美联储加息预期的影响，部分发行人选择在加息前进入市场。值得关注的是，从10月份开始中资美元债将迎来到期高潮。2018年第四季度到期总量将突破250亿美元。这也成为中资企业境外再融资需求增加的重要原因。

从彭博中资美元债发行人排行榜来看，2018年前三季度同比上升名次最多的企业大部分为房地产行业发行人，其中碧桂园、雅居乐集团、北京首都创业集团有限公司、新城发展控股均同比上升超过30个名次。

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