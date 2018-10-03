马英九：国民党年底选举若输 2020年没希望

台湾前总统马英九今天（3日）前往台湾嘉义县辅选，除了向乡亲推荐县长参选人吴育仁外，也呼吁选民支持国民党。他说年底选举对台湾很重要，若国民党没有赢得选战，2020年就没有希望。

据台湾联合新闻网报道，马英九今天南下嘉义县为吴育仁等国民党籍参选人辅选，上午在前立法委员翁重钧、义竹乡长颜蔡淑惠及县议员黄金茂等人陪同下，参加义竹乡党部的恳托会。

马英九表示，年底选举对台湾来讲非常重要，若国民党没有赢得选战，2020年就没有希望，希望乡亲一定要支持国民党。

马英九指出，民进党执政两年多，台湾经济变差，因此嘉义及高雄人口外流严重，高雄下届立委席次因而少一席；台湾经济差，影响最严重是农产品外销，高雄有一位林姓黄梨果农，因黄梨无法外销中国大陆，今年可能亏损新台币1000万元（约45万新元）。

马英九说，两岸关系不佳，农产品要外销大陆，需看产地证明，若是民进党执政县市，大陆根本不考虑，国民党执政的台东县凤梨今年就外销大陆有500公吨。

马英九认为民进党执政嘉义县17年，进步有限，他推荐吴育仁是好人才，可以为嘉义县带来改变，若是嘉义县乡亲给吴育仁一个机会，就会翻转嘉义，不仅经济会改善，人口也不会继续流失，农产品更能销往大陆。

吴育仁在场感谢翁重钧召集各乡镇市支持者相挺。他表示，翁重钧连续参选嘉义县长3次，因政治环境不利而失败，不过，翁重钧在地经营多年，对嘉义县有整套的发展蓝图，以后要向他多学习。

随后，马英九前往东石鱼市场时，杨姓鱼贩红着眼眶、拉着他的手表示，这几年，经济没有带动起来，生意很差，买气还不到以往的一半，生活实在很辛苦。

为了拉抬吴育仁的选情，马英九下午持续陪同吴育仁前往大林、梅山的寺庙参拜，并前往太保黄昏市场扫街拜票。



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