《大轰炸》制片施建祥租李嘉诚旧居 欠租被颁令破产

卷入逃税风波的中国大陆女星范冰冰，她有份主演的电《大轰炸》的总制片施建祥，也是电影《叶问3》的投资者，早前因拖欠寿山村道独立屋租金逾500万元（港币，下同，约87万新元），被长和集团相关公司入禀申请破产，案件排期于今天（3日）聆讯，施未有派代表出庭，被聆案官颁令破产。

据香港01报道，债权人新港投资有限公司，去年曾入禀香港高等法院，指电影《叶问3》制片人兼大陆商人施建祥，于2015年开始租住李嘉诚于寿山村道的旧居，月租195万元，租约包括三间独立屋、一个花园和多个车位，但施自去年9月起未按时交租，新港投资因而在去年入禀，向施追讨9月的租金及免租期的两个月租金，合共580万元。

施建祥过去一在娱乐圈打滚多年，名衔也多，他拥有联合国和平大使，美中文化交流特使，剑桥大学终身荣誉院士、诺贝尔商学院博士、客座教授，国际著名电影制片人，大陆著名电影投资人，大陆电影基金会副会长，上海戏剧学院荣誉教授等名衔，由他当制片的电影，除《叶问3》外，被指逃税的范冰冰有分演出的《大轰炸》，也是由施任总制片。

但施投资的《叶问3》2016年3月于大陆上映时，曾传出涉嫌虚报票房收入，网上曝出“幽灵票”现象，即午夜场等冷门时段，电影票全部售罄，甚至部分电影票价格反常高达203元，四天内“创造”4亿元收入。国家广电总局最终介入调查，认为《叶问3》确存在非正常时间虚假排场的现象。

新华社今天早前报道，范冰冰因“阴阳合同”等偷逃稅，江苏省稅务局已要求她及其企业缴纳稅款、滞纳金、罚款总计多达人民币8.84亿元（约1.8亿新元）。

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