老化严重 台湾受雇员工平均年龄首度突破40岁

台湾劳动力市场老化严重，台统计部门最新发布的调查显示，受雇员工平均年龄首度突破40岁，五年来老了1岁。45岁以上中高龄劳工比率逐年上升，25至44岁的受雇员工比率逐年降低。

新华社报道，台统计部门日前发布的2017年事业人力雇用状况调查统计显示，受雇员工年龄平均40岁，较前一年底增加0.2岁。近五年来受雇员工年龄逐年提高，45岁以上中高龄劳工比重从2012年的29.6%，逐年攀升至32.8%。同时，25至44岁族群比重则从62.2%，降至58.4%；未满25岁青年比率则始终在8%以上。

人口老化造成劳工年龄逐渐提升，期间台湾又发生劳保退休给付从一次领取改为年金月领制，劳工想提早落袋为安还担心劳保基金破产，出现劳保挤兑潮，这些都造成劳工提早退休。

台统计部门官员称，劳保以及劳退新制实施10年，制度逐渐成熟化，近五年来中高龄劳动参与意愿提高，受雇员工退休年龄往后延。民众平均寿命增加，人口老化但劳工却提早退休，会造成劳动力不足，现在劳工平均年龄逐年上升，对于人口逐渐高龄化的社会有正面帮助。

劳工平均年龄上升，不仅是45岁以上中高龄人数增加，还有25至44岁社会中坚阶层在劳动市场上人数有逐年下降趋势。根据统计，2012年25至44岁就业人数602万人，至2017年减至597万人；45岁以上就业人数则逐年增加。

据分析，劳动市场中坚阶层减少的原因很多，青年出走可能是原因之一。台统计部门统计显示，除了2011年和2015年赴海外工作人数减少之外，其余年度赴海外工作人数皆呈正成长，目前约有72.8万人在海外工作。

早报订户新闻，更多精彩等着您！