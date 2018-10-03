上海海关回应浦东机场查代购：个人携带入境物品政策无变动

近日，不少微信朋友圈都在转一则微信，说这两天上海浦东机场正在严查海外购物进境，所有人全部开箱排队等待过机审查，仅一个航班抓了100多人……

据《新民晚报》从上海海关方面获悉，个人携带入境物品的政策近期没有变动。海关提醒，市民购买贵重物品回国时务必先了解相关法律法规。

据网上的微信内容描述，事情发生在9月28日，在上海浦东机场T2航站楼，所有人全部开箱排队等待过机审查，队伍长的看不到尽头……有一班航班查了100多个代购，排队等待交税。

对此，网友众说纷纭，有些说是和国庆长假有关，有些说和即将与明年1月1日开始实施的电商法有关，还有的认为可能是海关近期出台了新政，对代购又有新的要求。

据介绍，旅检渠道目前正常执行相关规定。目前对于中国籍旅客携带行李物品入境，海关依照海关总署2010年54号公告的标准进行验放，境外获取物品总值在5000元人民币以内（含5000元）的予以免税放行。免税放行物品连同口岸进境免税店购物额总计不超过8000元人民币的，仍予以免税放行。旅客携带进境物品如果超出于规定的免税额度，应当主动向海关申报照章纳税。

根据海关规定，旅客携带境外获取的手机等20种物品不属于免税范围，入境时须主动向海关申报，在自用合理数量内海关作征税处理。涉嫌违规、走私的予以立案。

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