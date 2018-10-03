软银据称寻求投资中国教育初创企业作业帮

知情人士向彭博社透露，软银愿景基金(Vision Fund)正在寻求向中国初创企业作业帮投资大约5亿美元，以期在中国庞大的在线教育市场分得一杯羹。

以所讨论细节未公开为由而要求匿名的知情人士称，这家由软银集团创建的基金和作业帮仍在敲定交易的条款，细节仍可能发生变化。教育科技初创公司作业帮此前已经筹得超过5亿美元，其投资者包括Coatue Management，高盛集团，红杉资本和纪源资本(GGV Capital)等。

作业帮由中国搜索引擎巨头百度于2014年创立，主要服务于中国的中小学生。该公司一年后从百度分拆出来，创建了一个移动应用程序，学生可以上传作业问题并搜索答案。作业帮还扩展到直播课程和一对一辅导领域，据报拥有3亿注册用户。

中国是总部位于东京的软银愿景基金的主要投资地点之一。该基金拥有近1000亿美元的资金池，是全球最大的科技投资者。它投资于各种行业，如机器人，叫车服务，电子商务和半导体等。该基金已向滴滴出行投资数以十亿美元计的资金，并入股众安在线财产保险和送餐初创企业饿了么。

作业帮在中国内地公共假期期间没有回应置评请求，而软银愿景基金的代表不予置评。

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