查范冰冰案是促进税收公平迈出的重要一步

范冰冰因“阴阳合同”偷税漏税，今天被中国税务部门重罚8.8亿元（人民币，下同）。

《新京报》报道，这一重大新闻让人们大吃一惊。前一段时间，人们为个税5000元免征额积极争取的时候，一些行业高收入者通过阴阳合同逃避巨额税额，使得个税调节贫富差距、抽肥补瘦的功能大大弱化。

因此，通过修订个税法律给中低收入群体减负的同时，通过加强对高收入群体的税收征管，让个税更加公平公正调节收入，应该是改革“硬币”的两个方面。

此次税收职能部门依法查处范某某通过阴阳合同逃税案件，其意义就是在推进制度改革的同时，贯彻落实“税收管理也是税收政策”的理念，通过具体行动增加法律的约束和调节刚性，让个税真正成为调节收入差距的重要工具，促进社会公平发展。

更为重要的是，这次国家有关部门在查处纳税人逃税行为的同时，国家税务总局也启动问责程序，已责成江苏省税务局对原无锡市地方税务局、原无锡市地方税务局第六分局等主管税务机关的有关负责人和相关责任人员依法依规进行问责。

实际上，加强税收监管，推动纳税人依法纳税是税务部门的重要职责。在税务部门管辖范围内出现重特大逃税案，如果税务部门没有依法进行有效监管，也应该承担相应的监管职责，理应受到相关处理。只有这样，国家的税收法律法规才能落到实处，也才能实现个税改革降低中低收入群体、加强高收入群体监管的初衷。

正是从以上的意义上来看，加强个税监管，不能只向纳税人“亮剑”，也同样需要税收职能管理部门依法监管，特别是对不履行职责、不作为的相关人员也需依法追责，防止国家赋予的监管职责不作为损坏国家利益、人民权益。

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