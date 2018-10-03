支援非洲猪瘟防疫 台养猪产业计划2500万新元过关

台湾立法院经济委员会今天（3日）审查2018年度农业特别收入基金，针对养猪产业振兴发展计划预算，原冻结30%，但考量中国大陆非洲猪瘟疫情严峻，此预算须支援防疫工作，委员会同意酌删575万元（新台币，下同，约25.8万新元），以5亿8000万元（约2500万新元）核定通过。

据台湾中时电子报报道，近期非洲猪瘟疫情升温，喂食毛猪厨余已被学界认为是疫情传染途径之一，但有感于台湾农委会仅止政令宣导，对业者是否执行高温烹煮厨余以杀菌消毒，未全盘调查掌握，故立委高潞‧以用（Kawlo Iyun Pacidal）提案冻结养猪产业振兴发展计划预算30%，待农委会提出喂猪厨余政策相关防疫措施之书面报告，始得动支。

但农委会畜牧处长谢耀清解释，此计划主要用于提升养猪场及市场端养猪产业竞争力，及口蹄疫扑灭工作，未包含防范非洲猪瘟入侵，农委会将研拟相关防疫措施，再提供委员书面报告，希望解除预算冻结。

委员会主席苏震清也缓颊说，防疫如同作战，一有缺口养猪产业会崩盘，希望解除预算冻结，让农委会赶快落实预防工作。但高潞‧以用认为，预算不删、不动，无法发挥监督作用，主管机关也不会积极，仍要求予以冻结。

对此，谢耀清补充说，此计划主要用于补助各县市政府，目前核定率已到九成多，也需要为产销调节预留一些经费，希望维持原列预算。农委会副主委黄金城也表示，此计划涉及养猪产业结构调整，口蹄疫也从七月开始拔针，希望防疫工作预算不要删减。

最终，经苏震清协调，委员会同意养猪产业振兴发展计划原预算5亿8575万元，以酌删575万元，并须提出完整书面报告，核定通过。

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