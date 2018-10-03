美怀俄明州长宣布在台设立首个海外办事处

美国怀俄明州州长米麦特（Matt Mead）今天（3日）宣布，在台湾成立亚太商务办事处。这是怀俄明州30年来在海外设立的首个办事处。

据台湾《联合报》报道，米麦特说，这是他第三次访台，他五年前首次访台后，就开始规划在台湾设立办事处，未来工作重点将放在将高科技区块链导入畜牧业，让台湾养猪业也能导入区块链，目前并没有要对台湾出口猪肉。

米麦特说，他去年二度访台时，有收到来自中国大陆的关切，其他州长也说，不时接到中方的电话，不过这次来台湾设立办事处的决定，没有收到陆方关切。米麦特说，他是怀俄明州州长，为怀俄明州民众谋福利才是他的责任，台湾是美国的好朋友，怀俄明州也是台湾的好朋友，他相信设立办事处对怀俄明州民是一件好事，对双方民众都有利。

米麦特说，怀俄明州是牛仔之州，也是第一个让女性有投票权的州，而台湾是个民主社会，高科技令人惊奇，很高兴今年再度回来，未来工作重点除了高科技区块链和环保绿能，也希望双方能够互相交换学生，学习、认识对方的文化、科学、艺术等。

媒体关切是否会向台湾输入含瘦肉精美国猪肉，米麦特说，这目前并不是个议题，他们目前致力于区块链导入产业，去年更通过法案，确保产品的食安品质，目前没有输出怀俄明州猪肉的计划，未来可能有，不过怀俄明州的猪肉产量远不及牛肉。此外，怀俄明州很重视环保，不只有绿能，还有净煤技术，降低每一块煤燃烧后所排放的二氧化碳和PM2.5，所以他们也希望在台湾的能源环保技术上，创造更多合作机会。

米麦特笑说，台湾人非常友善，因为他还有时差，清晨睡不着，在台北市街头散步，结果不慎迷路，向路边的女士问路，对方很亲切地向他指路，让他对台湾人民的热情好客留下深刻印象。

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