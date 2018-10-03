防境外资金影响选举 台检调扫荡24家地下通汇扣3600万新元

台湾高检署鉴于境内地下通汇泛滥，影响台湾金融秩序，担心影响亚太防制洗钱组织（APG）11月对台评鉴结果及九合一选举，日前指示台湾全国检警调执行两波扫荡地下通汇行动，共查缉24案，汇兑金额321亿多元（新台币，下同，约14.5亿新元），共羁押15人，查扣8亿多元（约3600万新元）现金及土地资产。

据台湾中时电子报报道，亚太防制洗钱组织（APG）安排台湾进行第三轮评鉴，包括澳大利亚、泰国、韩国、印度尼西亚、美国、巴基斯坦等国九名评鉴员，将于11月5日至16日进行“现地评鉴”。

高检署鉴于地下通汇危害金融秩序甚巨，助长经济犯罪滋生，并为避免境外资金以地下通汇方式影响今年九合一选举，以及影响APG洗钱评鉴结果，邀集检警调召开查缉地下通汇专案会议，决定台北等九个地检署指挥警调自9月15日起至9月底执行两波专案查缉。

高检署指出，两波共查缉24案，涉案者76人，羁押15人，交保18人、查扣及冻结犯罪所得约2亿1667余万元、巨额人民币、港币、美金，加上股票价值约2万7千元新台币、土地16笔、建物22栋等不动产价值约2亿795余万元、车辆两辆。

这24案汇兑总额约321亿2443余万元以上，汇兑地点以大陆厦门、广东、香港、澳门、泰国、菲律宾、柬埔寨、越南、韩国、马来西亚、新加坡等地。



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