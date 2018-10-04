没当APEC特使不委屈 宋楚瑜：说“人家不理我”的人要道歉

针对台湾总统蔡英文宣布由台积电前董事长张忠谋出任APEC领袖代表，亲民党主席宋楚瑜昨天（3日）回应媒体“没派你是否觉得委屈”时说，“我不会”，并说给予新特使祝福，我们能顺利去参加APEC会议，毕竟是重要国际场合，能让世界重要经济体，尤其是亚太地区，了解到我们过去的努力，以及彼此能交流。

台湾联合报报道，媒体问会不会觉得民进党用过即丢？宋楚瑜说，没有这个事，他并没有对民进党抱怨，给予新的代表祝福，为能为国家做事是大家可以担当的责任，去年回来他就向蔡总统表达，谢谢她两次让他能参加活动，去向世界表达我们的心声。他再次重申，总统府非常清楚他的表现，他所尽的努力，他的贡献受到高度的肯定。

宋楚瑜说，他不觉得这次没当特使有什么委屈，但他要抱怨的是，“说人家不理我了”，那个曾制作假新闻乱放话的人，才是应要向我们表达道歉的，就不讲那“两人”的名字了，“说人家不理我，我拿出证据来说明，现在选举又到了，又开始创造假新闻”。宋说，从2000年开到现在，做假新闻、做假民调，谁最先开始的，大家都很清楚。

宋楚瑜在2016、2017两度担任APEC代表，上月7日他在政论节目公开表示，在今年3月跟总统府表达没意愿再担任领袖代表，5月正式向总统府秘书长陈菊说明，请府方另做安排。

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