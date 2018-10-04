游客体验高空项目安全扣脱落 涉事项目停止运营

近日，一段抖音视频在网上热传。视频显示，一游客模样的男子佩戴安全设备在体验高空跨越木板，在其抵达最后一块木板时，其身后的安全带竟然自动脱落。最新消息指，涉事项目已停止运营。

片中可见，一名男子佩戴上安全设备，在高空平台出发，跨越一个一个木板，而木板与木板之间只有旁边的铁柱连接，脚下就是“万丈深渊”，因此游客需要佩戴上安全设备才能挑战。但当男子跳过最后一块木板，抵达对面平台时，他身后的安全绳竟然自动脱落，整个过程看得人心惊胆战。

据《重庆晚报》报道，该项目一直拥有高人气，隔板之间间距不等，以刺激著称。片中男子发现绳索脱落后，还面带笑容，抓着绳索向对面的疑似安全员说着些什么。而视频中也显示有“奥陶纪”字样。有网友称，事情发生在万盛经开区奥陶纪景区。

另据《重庆晨报》报道，万盛经开区宣传部表示，10月1日，一段“游客在奥陶纪景区极限飞跃项目游玩时保险扣突然脱落”的短视频在网上传播，引发网友关注。经调查核实：因工作人员操作不当，导致游客背后保险绳保险扣脱落。目前，涉事项目已停止运营。

目前，万盛经开区已开展对奥陶纪景区及其他景区景点特种设备、高风险项目安全管理的专项检查，督促各景区进一步严格落实安全生产主体责任。并责成奥陶纪景区对涉事的极限飞跃、步步惊心两个项目停止运营，对相关人员从严追究责任。

下一步，万盛经开区针对视频中反映出的景区工作人员操作不规范，岗位职责不落实、安全管理不严不实等问题，依据相关法律法规，对奥陶纪景区及相关责任人予以立案调查，依法依规从严从重处理。

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