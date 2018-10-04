10月2日大陆旅客入境香港人次创近五年同日最高

香港入境处公布，今年国庆黄金周假期中10月2日的出入境人次统计数字，当中大陆访客入境人次达26万，比去年同日升两成。翻查资料，此数为近五年来同日最高。有旅游业界人士形容，数字很理想，增幅比预期高。

据香港明报网报道，入境处指出，今年10月2日大陆访客入境人次为260,952，比去年同日的217,056人次升两成，也是近五年来同日最高。

翻查资料，2016年的10月2日，共202,919人次大陆入境；2015年有202,703人次；2014年则为165,685人次。

香港旅游界立法会议员姚思荣称，今年10月2日大陆客入境人次按年有两成升幅，比他预期的高。他说，当天仍有不少大陆客来港转乘飞机到外地。但3日开始，这类中转客将减少，此后入境的大陆客会以香港为目的地。按往年情况，3日和4日仍是入境高峰期，大陆客入境人次会继续有升幅。

旅游促进会总干事崔定邦形容，今年10月2日的大陆客入境人次很理想。他说，当中有一定数量大陆客是经香港到外地，如因深圳没有航班直到英国伦敦，大陆客一般会到香港乘飞机前往。他也说，高铁也带动部分客源。崔定邦说，2、3日为入境高峰期，相信5至7日入境人次将减少。

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