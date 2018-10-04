港星北上多收“税后价” 内地单位代缴税

香港艺人到内地发展，身价会翻几倍甚至更多，有传某些大牌红星酬劳以数千万甚至亿计。不少香港艺人也在内地成立工作室，如刘恺威、郑嘉颖、佘诗曼与王祖蓝等；刚在上海成立工作室的马浚伟表示，会有专责律师与会计师处理有关事务，“对个人也较有保障”。

据香港《明报》报道，有不愿透露姓名的业内人士称，香港艺人接内地工作皆是收“税后价”，接工作时合约订明实收多少，税款由主办或制作单位向政府缴付；相信很多香港艺人不了解内地税务安排。该人士称，范冰冰事件后，香港艺人也将受一定程度影响，虽然仍收税后价，但制作单位邀请艺人时会多了考虑。

马浚伟昨天（3日）接受电访时说，工作室刚在上海成立，未正式运作，他近日也有留意有关事件，“个别例子我不评论，但我没有为新税制感到忧虑。我的立场无论艺人工作或做其他生意，只要合理合法，守规矩便没有什么要担心”。

提到有艺人可能不清楚税务，或堕税务陷阱，马浚伟也曾在内地演出，是否会特别检视有否交足税？他称自己是小心的人，过往内地工作所有合约皆由香港与内地的律师、会计师处理，他为此支付较多法律费用，但绝对值得，对个人也较有保障。他成立的工作室也有专责律师与会计师处理有关事务。

艺人黎耀祥受访时称，自己在内地没有户口，所以他在内地做任何工作，合约上都写明是收取税后的金额（税后价）。他说：“有关税项交由内地负责的人员处理，始终我不熟悉内地法例，钱银的事要写得好清楚，这样大家都安心。”

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