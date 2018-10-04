蔡英文为狗庆生 南投县长转发“狗奴才”惹风波

台湾总统蔡英文日前为认养的退役导盲犬庆生，并拍下视频在社交平台分析，南投县长林明溱3日凌晨在地方人士的文创交流line群组中转传蔡英文的视频，但附上“狗奴才”的文字，引发争议。

据台湾中时电子报报道，林明溱竞选总部对此表示，此次“讯息转传”单纯是无心的手误，林明溱对可能造成的误解诚挚抱歉。

林明溱竞选总部指出，两年多来，蔡总统的执政，确实有许多悖离民意的举措，不满蔡政府执政的民意高涨也是事实。但此次line讯息的文字与影片，都是林明溱接收友人传来后，随即顺手转传，绝非自己撰写也没有任何增修。

“别人贴，跟着转贴”，对于误传到地方人士的文创联系社群中，林明溱深感抱歉的说，“这是很多人不小心就易常犯的错误，今后我会更谨慎一点”，更加注意通讯软件的使用，避免惹议。

针对林明溱转传“狗奴才”讯息，民进党南投县长参选人洪国浩表示，目前台湾的视障朋友约6万人，导盲犬协助视障朋友的生活安全、便利，相当重要，而导盲犬受训后成为工作犬，约6至8年退役后，应受到完善的照顾。

洪国浩认为，以“狗奴才”评论认养导盲犬的蔡英文，实属林明溱个人修养不足、对导盲犬议题无知，因此，呼吁林明溱谨言慎行，尊重生命存在的价值。

早报订户新闻，更多精彩等着您！