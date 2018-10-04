北京颐和园首次启动满员限流措施 史上首次

北京市属各大公园昨起进入长假游园高峰时间。根据规定，颐和园本应20时才停止售票，但是昨天17时26分，当天入园人数已达到最大承载量——12万人，园方立刻关闭所有售票窗口，停止售票，禁止入园，疏散游客——这在历史上还是首次。

据《北京晨报》报道，昨天17时26分，距离规定的停止售票时间还有两个半小时，颐和园各门区均摆出公告牌，告知游客：公园当天游园人数已经满员，各门区已停止现场售票，未购票和持年票的游客请选择其它入园时间参观。

公园闭门谢客，游客远道而来却进不了门，这在北京市属各大公园历史上还是首次。

为提高游园的安全性和舒适度，同时确保文物安全，从今年国庆节长假开始，颐和园、动物园、天坛、香山、景山5大热点公园首次推行满员停止入园制度，并于国庆节前公告了当日最大游客承载量，当景区达到当日最大承载量时，园方会立刻关闭所有售票窗口，禁止游客再入园。

此前，各大公园都已开通“提前网上预约购票”服务。北京市公园管理中心也多次提醒广大游客，提前网络预约购票，现场刷码入园，减少现场排队等候时间，避免吃“闭门羹”。据统计，10月3日，颐和园、香山公园入园游客中，通过网约提前购票人数分别达到了65%和60%，天坛东门也有四成游客网络预约购票入园。

根据日前各公园发布的“每日最大承载量”，颐和园为12万人、香山为10.1万人、天坛为12.5万人、动物园12.7万人、景山7万人。昨天17时26分，颐和园入园人数累计达到12万，游园指挥部立刻下令启动限流措施。颐和园东宫门、北宫门、西门等6个门区所有售票窗口即刻停止现场售票，除提前网约的一个团体外，其他游客停止入园，门区电子票闸机通道只出不进。公园门区LED电子屏、园区广播滚动播报启动限流措施，门区增设公告牌示，自媒体平台向游客发布公告。至此，颐和园也成为历史上首个因“满员”而不得不提前关门谢客的公园。

昨天北京市属各大公园共待客64万余人，除颐和园外，天坛、动物园的游客人数均逼近10万人，有触摸到人数“天花板”的可能性，目前两家公园已严阵以待，想要在假日期间去这两家公园旅游的游客最好提前网络预约购票。

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