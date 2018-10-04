金门模范街五星红旗消失 两岸游客打卡少一景

台湾金门模范街在今年元旦期间曾出现旗海，一边是青天白日满地红旗，一边是中国大陆的五星红旗，吸引两岸游客瞩目。但五星红旗已在日前被悄悄撤掉，让慕名来访的游客十分失望。

据台湾中时电子报报道，随着两岸“小三通”交流密切，五星红旗在昔日金门“战地”不再是禁忌，成功海滩的风狮爷披上五星红旗，也有人家在门口插上五星红旗。但最壮观的当以插满一整排，与青天白日满地红旗相互辉映的“模范街”，最让两岸游客瞩目。

报道称，对当年在海边、田里捡到印有五星红旗宣传单要上缴警方或学校的金门人来说，这是两岸大时代的历史新进程，也是过去两岸烽火连天时，想都不敢想的事。当时， 许多旅台乡亲在面对媒体采访时激动说道，两岸本来就是一家人，“只要和平，不要战争！”

自掏腰包托人赴大陆购买五星红旗布置街景的里长蔡祥坤表示，他的动机和目标都十分单纯，只是希望带动老街的商机。

早年在模范街经营著名的“国共餐厅”、在店门口插上五星红旗的陶艺家王明宗也表示，时代已经改变，过去的意识型态也应走入历史，大家应以更宽阔、轻松的心情，来看待两岸的交流。王明宗强调，这只是一种另类的文创和装置艺术，不管是被解读成“一边一国”或“一街两制”目的都是在打造老街的大卖点，希望吸引更多游客前来而已。

报道说，现在，当地乡亲和商家关注的是，被拔掉的五星红旗，何时会再插回来？

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