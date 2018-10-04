张学友被问“逃犯克星”：是我们国家太先进了

10月3日，张学友在香港举行发布会，宣布巡演将于2019年1月重回香港，举行“再见篇”。群访环节，被问及“逃犯克星”，他表示“我听到的第一反应是为什么呢？ 我后来查证了一下，其实是我们国家真的太先进了，大数据也好、技术也好，都是很先进的。”

新浪娱乐报道，张学友演唱会“抓逃犯”在中国网络成为热议的话题，他被问及此事，“我听到的第一反应是：为什么呢？ 我后来查证了一下，其实是我们国家真的太先进了，大数据也好、技术也好，都是很先进的。所以，无论你是在我演唱会也好，去便利店买东西也好，还是去做一些不被抓的事比较好，因为现在被抓的几率蛮高的。希望大家去做该做的事情。”

被问大家说金像奖欠他一个影帝，张学友说，“谢谢大家。因为他们喜欢我唱歌，也希望我在其他领域也可以得到一定的认同。我如果放同等的力量在电影上面，我觉得我应该是有机会的。但我放在电影上的时间、精力，只占舞台表演的一半或者更少。有一句话是对的，时间放在哪里是会被看到的。我完全不嫉妒，完全没有觉得不公平。我真的很喜欢在舞台上唱歌，能在自己喜欢的领域再专一点，做得更好一点，我自己觉得足够了。没有觉得遗憾，要有一颗感恩的心。”

对于为什么不参加综艺节目？他称，自己也很喜欢看综艺节目，但因为是比赛出身，很怕会错过一些好的选手，怕把真的人才弄丢了，没有把握。“与其说我清高，不如说我很谨慎、很怕。”

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