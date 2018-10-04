香港10名男女涉盗信用卡身份证购物借贷被捕　涉款逾770万港元

香港警方昨天（3日）通报，成功捣破1个盗取信用卡及身份证明文件的诈骗集团，并拘捕10人，涉及款项逾770万元（港币，下同，月约153万新元）。

中新社报道，根据线报及经深入调查后，警方从2日至3日展开行动，搜查一个位于九龙城区的工厦单位，检获大量文件及身份证明文件，包括身份证、护照、信用卡及银行文件等，怀疑与案有关；并检获一批贷款申请文件，包括税务文件等。

行动中，警方成功拘捕9男1女，年龄介乎21岁至63岁，涉嫌“串谋诈骗”及“欺诈”。其中，一名53岁男子是诈骗集团主脑，他指使其他被捕男女于今年1月至9月期间在公众地方，例如食肆、公众游泳池及体育馆更衣室等，盗取受害人的信用卡及身份证明文件，然后盗用信用卡购买名贵产品，包括智能电话、名牌手袋及手表等，涉及最少49宗案件，约410万元的信用卡交易成功。

此外，诈骗集团成员亦利用盗取得来的身份证明文件，包括身份证、护照、银行文件等，并将自己身份证上的名字改成受害人姓名，企图冒充受害人向香港多间银行及财务机构申请贷款，涉及金额约365万元，惟经警方迅速介入后，诈骗集团未能提取相关款项。

全部被捕男女现正被扣留调查。行动仍在进行中，不排除有更多人被捕。

警方呼吁市民应妥善保管个人物品，包括身份证及信用卡等，在公众地方，例如食肆、更衣室等须提防可疑人士，以免被不法之徒盗取财物而招至损失。



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