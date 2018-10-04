第二季全球外汇储备买入的人民币资产规模远超澳元

加拿大皇家银行旗下投资银行——RBC资本市场称，今年第二季美元走强导致国际货币基金组织（IMF）的官方外汇储备资产出现按季下降的情况，但该行认为，若撇除市价变动等因素，外汇储备资产其实略高于上一季，而且买入的人民币资产规模远超于澳元和加元。

据新浪财经报道，RBC资本市场外汇策略主管Elsa Lignos周三晚发表评论指出，美元兑人民币于第二季由6.30升至6.63，但撇除被动投资的新资金以及市价变动的因素，储备管理者季内买入的人民币资产为550亿美元（约759亿新元），同期买入的澳元和加元的资产规模分别为30亿美元及50亿美元。

Lignos说，“因此，人民币外汇储备资产占参与官方外汇储备货币构成（COFER）报告成员外储资产的比例创出历史新高，并首度超越澳元。”

IMF上周发布的COFER季度数据显示，截至今年第二季度，人民币外汇储备资产达1，933.8亿美元，占参与官方外汇储备货币构成报告成员外储资产的1.84%，高于澳元的1.7%，略低于加元的1.91%。截至一季度的人民币外储资产则为1，458.8亿美元。

第二季度全球外汇储备资产总额为11.48万亿美元，其中参与官方外汇储备货币构成报告成员的外储资产为10.52万亿美元。目前有149个国家和地区自愿向IMF报告官方外汇储备货币构成。IMF将成员持有的美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、澳元、加元和人民币8种货币的外汇储备总量单独列出。IMF自2016年10月开始在官方外汇储备货币构成季度调查中单独列出人民币资产，以反映全球人民币外汇储备的持有情况。



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