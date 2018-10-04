美参院立法调整海外发展项目贷款方式 对抗中国影响力

美国参议院周三通过一项立法，调整了联邦政府向外国发展项目提供贷款的方式，同时创建了一个规模达600亿美元的机构，主要目的在于对抗中国日益增强的影响力。

路透中文网报道，参议院通过了更好利用投资引导发展法案(BUILD)，这是为美国联邦航空管理局(FAA)重新授权的提案中的内容之一，后者以93票对6票的结果获得批准。整个提案此前已获众议院批准，下一步将提交总统特朗普签署成为法律。

该措施创建了一个新的机构，名为美国国际发展金融公司(U.S. International Development Finance Corp)，整合了海外私人投资公司(OPIC)和其他政府发展组织。这些机构负责向在发展中国家的能源、港口和供水基础设施等项目提供贷款。

该议案的支持者认为，OPIC需要现代化，美国放贷通常要更有效率，才能赶上中国在世界各地愈来愈多的投资。

美国官员们担心，这些国家屈服于他们所说的中国“债务陷阱”，在这样的外交策略下，当这些国家用中国贷款来支应基建项目，而贷款又无力偿还时，就交出了港口或道路等主要资产的控制权。

OPIC总裁Ray Washburne上周表示，议案将允许新的发展机构在项目中参股，而不是只提供贷款。这一议案还允许该机构提供政治风险保险，以帮助促进对新兴市场的民间投资，这方面来自中国企业的竞争尤其激烈。

去年特朗普提议削减任何新的OPIC项目融资。但今年特朗普政府已支持成立新的机构。

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