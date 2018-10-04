香港推行新跨行转帐系统问题多 有银行职员不懂开二维码

香港跨行转帐系统“转数快”（FPS）已启用4天，陆续有问题浮现，但主要因个别参与者及市民仍未准备就绪。WeChat Pay HK被发现至今尚未开通“转数快”转帐功能，仍然只是接受用户登记，以致出现只能收款、未能转帐的情况。另一方面，有客户投诉中银香港的分行员工不熟悉“转数快”运作；亦有不少市民尚未开通网上银行或手机银行户口，阻碍他们登记使用“转数快”。

据明报报道，WeChat Pay HK上月中曾经高调宣布将参与“转数快”，表示届时用户输入已登记服务的手机号码或电邮地址，便可查询收款人帐户及即时转帐。不过截至昨日，仍有大批用户的WeChat Pay HK“钱包”内未有显示“转数快”的功能键。不过，WeChat Pay HK已开放让用户登记以该户口作为收款方，以致出现只能收款，未能转帐的情况。

WeChat Pay HK发言人则表示，为确保用户能体验快捷流畅的即时跨行转帐服务，将陆续于10月内开放“转数快”的功能予用户，届时用户将可在钱包的页面上见到“转数快”的快捷功能键。

事实上，金管局副总裁李达志上周已经提到，即使“转数快”在9月30日正式推出，仍会有部分银行或手机钱包需时调整系统，未必能于首日提供服务。

但另一方面，市民亦未必对“转数快”有充分准备。由于不少市民根本未有开通网上银行或手机银行，以致未能使用“转数快”，所以要到分行办理手续，以取得网上银行或手机银行的密码。亦有部分用户本身预设了第三方转帐的限额为零，若要重新调校，需要使用保安编码器作认证。

商业用户亦反映登记“转数快”时出现困难，有经营零售业的读者反映，由于希望循银行协助开通“转数快”帐户，让他可透过二维码收款，因此近日到中银香港于荔枝角的分行查询，但前线职员却跟他说“企业转数快是没有二维码的”，并建议他“打去电话热线了解”。该读者表示，政府力谷“转数快”，但没料到银行职员毫不熟悉此服务。

中银香港发言人回复，会因应小商户的业务情况及发展需要提供合适的支付服务，小商户一般可以使用流动电话号码、电邮地址，或FPS识别码进行实体或网上支付交易，如商户需要“二维码”支付方案，该行亦会提供相关服务，客户如有查询，可致电查询热线。

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