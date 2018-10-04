世行调降包括中国在内的东亚地区2019年GDP预估

由于贸易紧张局势和资本流动不稳影响全球经济前景，世界银行略微下调东亚及太平洋地区明年的经济增长预测。

据路透社报道，总部位于华盛顿的世行周四在一份报告中表示，该地区的发展中经济体应该“充分”利用现有宏观经济政策来缓解外部冲击的影响。

世界银行在其经济更新报告中表示，包括中国在内的东亚和太平洋地区(EAP)发展中经济体今年的经济增长率预计从去年的6.6%降至6.3%，预计2019年为6.0%。

上述2019年经济增长预估低于世界银行4月份预测的6.1%，反映了中国经济的放缓态势。中国继续进行经济调整，从依赖投资转向注重国内消费。

世行称，预期中国经济增长率今年会放缓至6.5%，较稍早估值持平；此外，预期明年经济增长率将进一步减慢至6.2%，之前预测为成长6.3%。

“维持强劲增长面临的主要风险包括：贸易保护主义升级、金融市场动荡加剧以及中国国内财政和金融脆弱性的互相影响。”世行东亚和太平洋地区首席经济学家Sudhir Shetty说道。

“在风险上升的背景下，发展中的EAP经济体需要利用所有可用宏观经济、审慎的结构性政策来平复外部冲击，并提升潜在经济增长率。”他在声明中称。

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