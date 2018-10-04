吕秀莲：台湾民生经济疾苦 因两岸关系不正常

台湾前副总统吕秀莲今天（4日）邀请学者出席金门、两岸“和平中立示范区”记者会，表达希望将金门建构为两岸之间和平中立的桥梁。吕秀莲说，希望两岸关系迈向正常化，“台湾现在民生经济疾苦，就是因为两岸关系不正常，没有定位，没有稳定，该投资的人不敢投资”。

台湾《联合报》报道，今年是823战役60周年，纪念日前夕吕秀莲亲赴金门敲响和平钟。吕秀莲今天提及此事表示，两岸关系绝对愈来愈险峻，千万不要小看金门，金门承担战火，也比台湾延后五年结束戒严，本岛不应忘掉，必须心存感恩。

吕秀莲说，金门在两岸互动中，会有一定角色。2000年前总统陈水扁与她就任后，2001年1月实施金门小三通，当时开始觉得两岸关系应有一定变革，很多人对陈水扁的印象好像他很顽强、很台独，其实扁执政8年间的两岸政策，“他好几次试图要突破”，小三通就是一个突破，当时的陆委会主委蔡英文也做先锋。

金门“模范街”在今年元旦期间出现旗海，一边是青天白日满地红旗，一边是大陆五星红旗。吕秀莲说，“这不就是一边一国的象征？既有五星旗又有中华民国国旗，金门就是示范。以后台湾五星旗出现的地方，我们的国旗也挂上去，这不也是两岸迈向正常化？”

国家展望文教基金会副董事长彭百显表示，金门可作为和平中立示范区，从经济角度来看，金门与台湾过去的历史关系，属于“战争经济学”，包括生存与生活，是一种零和游戏；现在金门与台湾的关系已改变，从战争经济迈入“和平经济学”。

台湾战略研究学会秘书长陈振良说，在战略目标上，金门不应寻求战争，而是寻求和平，达成途径则可透过办理和平试验区，两岸和平试验区金门先行，进而推展到台湾，与瑞士一样，大陆与各国不会对台湾动武，也不会形成威胁。

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