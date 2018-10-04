港13区空气污染“甚高” 臭氧超世卫标准逾1.3倍

香港13个地区的空气质素健康指数今天（4日）下午达到8的“甚高”水平。空气污染物臭氧（O3）的浓度非常高，达到或超过200微克的水平。

据香港星岛日报网报道，下午2时，香港环保署在中西区、东区、深水埗、葵涌、荃湾、将军澳、元朗、屯门、东涌、大埔、沙田、中环、旺角录得指数达到8，健康风险属于“甚高”；观塘、塔门、铜锣湾的一般或路边监测站空气质素健康指数达到7，健康风险属于“高”水平。

空气污染物臭氧（O3）的浓度非常高，荃湾录得233.9微克、沙田录得232.7微克、中西区217.7微克、将军澳录得210.1微克、东区录得200.5微克、深水埗录得200.1微克、屯门录得196.7微克、东涌录得195.6微克、大埔录得193.6微克、塔门录得189.5微克，按小时值较世界卫生组织标准的100微克超出近1倍或以上。

污染物细悬浮粒子（PM2.5）浓度，铜锣湾录得44.4微克、沙田录得40.4微克、屯门录得42.8微克、旺角录得40.2微克，按小时值比世卫标准的每立方米25微克高出接近75%。

香港环保署呼吁，心脏病或呼吸系统疾病患者、儿童及长者应尽量减少户外体力消耗，以及尽量减少在户外逗留的时间，特别是在交通繁忙的地方。

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