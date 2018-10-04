杭州马拉松查出数百份伪造体检报告，有人用PS改名字

最近，一则上海仁爱医院的声明在中国的马拉松跑友圈流传。声明显示，有部分杭州马拉松参赛者伪造了上海仁爱医院的体检报告并提交给了杭马组委会，而医院从未接待过这部分跑友。

据钱江晚报报道，据了解，今年杭马的抽签结果已于9月13日公布，目前正是进行体检报告审核阶段。

杭马竞赛部负责人潘华群向记者证实了上海仁爱医院这份声明的真实性，他同时表示，确实存在跑友上传伪造体检报告的情况。

记者联系到马拉松赛事医疗保障资深专家、杭州马拉松医疗审查组负责人、美国心脏协会主任导师李永生，他告诉记者：“目前审查组已经审核了两万三四千份体检报告，发现伪造的报告大概有三四百份。”

参加杭马全程马拉松及半程马拉松项目的跑者都需要提交体检报告，其中必检内容包括血压、心率、心电图，同时推荐跑友进行心脏彩超检查。

李永生说，伪造的体检报告很容易发现，“一部分是体检报告的数值完全不符合医生写的格式，比如说血压，正常来说我们上面写120，下面写80，分别代表收缩压和舒张压。但是有的人反着写，上面写80，下面写120，还有只写1个数字120的，这种一看就知道不是医生写的。”

“另外有几张报告，血压值一模一样，整张表基本是抄过来的，这种也不可能。还有人用PS，从网上找了张体检报告，把名字那一栏P掉，这种也一眼就能看出来。”

不过李永生介绍，这其中情况最严重的，还是开头提到的有一群人伪造上海仁爱医院的体检报告。“他们都用了同一个盖了体检章的表格模板，章的位置都一样。我们也跟上海仁爱医院达成了共识，发现有问题就立刻发给他们的体检中心，他们会立刻在体检网里核实，如果没有那就是假的。在所有发现伪造的体检报告里，与上海仁爱医院相关的就占100多份。”

潘华群则提醒跑友：“赛事安全需要靠大家一起维护，不只是赛事保障要注意安全问题，跑友们也要对自己的安全负责。全程和半程的运动量是很大的，不希望大家在心脏不适的情况下跑马拉松。

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