澳门迎“十一”黄金周内地游客入境高峰

从前天（2日）开始，随着个人游游客增多，澳门连续迎来“十一”黄金周内地游客入境高峰。新马路、议事亭前地等旅游热门地段，一度因为人流拥挤，警方采取人潮管控措施进行疏导。

据新华社报道，澳门特区政府旅游局4日公布的数据显示，“十一”黄金周前三天，累计访澳游客超过42.4万人次，同比上升14%，其中内地旅客达36.4万人次，大增24.1%。

连接珠海拱北口岸的关闸口岸是澳门最繁忙的陆路口岸，2日当天关闸口岸超过22.5万人次入境，打破了该口岸单日入境人数的最高纪录。4日截至上午11时，当天经关闸入境人数就达到了9.94万人次。澳门海关方面表示，旅客通关尚且顺利，一般可以控制在半小时以内。

记者4日在大三巴、板樟堂前地、议事亭前地、大堂巷、新马路等景点看到，游客依然众多，但没有出现拥挤的现象。连接玫瑰堂和大三巴的大三巴街人流行进缓慢，警方在下午3时之后实行单向行进的措施，游客只能单向前往大三巴牌坊，不能按原路返回，以保证旅游秩序和游客安全。新马路部分车道一度改为行人通道，疏导客流。

澳门老城区虽然街巷纵横，但热门景点集中，往往人满为患，而周围的街区却少有行人，分流的措施使得游客在参观完景点后选择附近的通道离开，让他们有机会领略澳门一些不为人知的街道巷弄。

来自佛山的刘女士认为分开走反而让她去了以前没到过的街道，很开心。附近也有商家认为这样的安排有利于分散人流，过去一般游客比较少走到这里来，对带动景点周边的消费有好处。

澳门出入境管理部门表示，会与珠海出入境部门保持密切联系，安排足够人手保证通关效率。



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