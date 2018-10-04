香港调整居屋售价　市民踊跃交表如参加“大抽奖”

香港房屋委员会（房委会）调整“出售居者有其屋计划单位2018”（“居屋2018”）售价后，重新推出3个新建居屋项目，合共4431个单位，并从3日起接受申请，大批香港市民踊跃递交申请表。

据中新社报道，重新推售的3个新建居屋发展项目，包括长沙湾凯乐苑、启德启朗苑及东涌裕泰苑，合共4431个单位；申请期由即日起至本月16日。

有市民昨天一早来到乐富房委会客户服务中心等候递交申请表，中午后交表的市民更多。

据介绍，上述3个居屋发展项目原本在今年初接受申请。在特区政府推出房屋政策新措施后，单位将以“评估市值”的52%出售，而非原来的70%，令售价调低，最新平均售价介乎118万至468万港元。政府亦修订转让限制，业主首5年不可以在公开市场放售单位。

房委会表示，所有于前一段申请期内（即今年3月29日至4月11日）接获的有效申请会继续有效。两次申请期内接获的所有申请将一并进行搅珠，以决定各类别申请者的选楼先后次序。搅珠预计于今年11月进行，明年2月开始选楼。

房委会资助房屋小组委员会主席黄远辉表示，包括早前递交的有效申请，坊间估计两次申请期将迎来超过20万份申请表。他形容情况有如“大抽奖”，反映“居屋2018”相当受欢迎。

首次申请居屋的杨先生称，由于“居屋2018”调整售价后，他能够负担，所以明知道搅珠抽中机会微，仍然决定前来递交表格。

同样前来递交申请表的李小姐笑说，“都是碰碰运气，机会应该不会太大。若成功抽中，当是中‘六合彩’（香港唯一的合法彩票）头奖！”

截至当天下午5时，房委会已收到约2400份申请表。香港特区立法会房屋事务委员会主席麦美娟接受采访时说，小市民对包括居屋在内的公营房屋需求殷切，特区政府大力增加土地和房屋供应已经刻不容缓。

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