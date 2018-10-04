台北故宫年度大展登场　 26件传世中国书画再现

台北故宫博物院昨天（3日）举行记者会，宣布将于今天起举办“国宝再现——书画菁华特展”，精选26件中国书画名家之作展出，其中更不乏王羲之与苏轼作品。

据中新社报道，台北故宫博物院介绍，此次展览作品年代自东晋横跨至元代，各时期的名家之作皆为中国书画史上的一时之选，包括王羲之、米芾、苏轼等名家之作，以及唐玄宗、宋仁宗等皇帝书信。26件展品中，包括13幅“限展”书画，为保护脆弱文物，每幅书画每次只能展出42天，因此将分成两期陈列。

第一期展出的六件限展作品，包括《晋王羲之平安何如奉橘三帖》卷、《唐阎立本画萧翼赚兰亭图》卷、《宋萧照画山腰楼观》轴、《宋夏珪溪山清远》卷、《宋陈居中文姬归汉图》轴、《元赵孟俯鹊华秋色》卷。

此后登场的7件作品，分别为《唐玄宗书鹡鸰颂》卷、《唐徐浩书朱巨川告身》卷、《宋易元吉猴猫图》卷、《宋钱选桃枝松鼠》卷、《宋人翠竹翎毛》轴、《宋人折槛图》轴、《金武元直赤壁图》卷。

台北故宫博物院表示，期望通过这批“国宝级”书画的展陈与诠释，让更多人知道这些珍贵的中华文化资产，也体会到保存珍贵文化遗产的重要性。

据介绍，这是台北故宫博物院继去年推出“国宝的形成——书画菁华特展”后，再次集中展出中国书画史上的传世之作。

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