世界主教会议 两名中国主教首获北京批准与会

（早报讯）世界天主教盛事——世界主教会议当地时间3日在梵蒂冈开幕，两名中国主教郭金才和杨晓亭首获北京批准与会。

据《星岛日报》报道，大会当天清晨在梵蒂冈圣伯多禄广场开幕，教宗方济各在会议开幕弥撒上，特别欢迎来自中国的两名主教。

他说：“今天，第一次，来自中国的两名主教和我们在一起……我们热烈欢迎他们，感谢他们到来，他们的存在，更显示出世界各地主教的共融。”

据报道，郭金才和杨晓亭当天在梵蒂冈和世界各地主教互动良好，他们笑容满面和来自世界各地的主教交谈。教宗的顾问、教廷《公教文明》期刊主编斯帕达罗（Antonio Spadaro）神父还用手机和两名中国主教轻松自拍，并把照片上传推特。全球超过260名主教出席了这场会议。

中梵关系近日持续回暖，梵蒂冈与中国外交部上月22日宣布签署了历史性、涉及主教任命的临时协议，将让教廷在全中国所有主教的任命上扮演决定性角色。不过，教宗方济各将正式承认七名由北京任命、但原本不获教廷承认的中国主教。

经常转载教廷权威意见的意大利媒体“梵蒂冈内部通讯”此前报道称，此次是前教宗保禄六世1965年创设世界主教会议以来，首次有中国主教获准到罗马参会，象征中国教会已逐步迈向正常化。这也是中梵签署协议后，取得的第一项成果。

至于对中梵关系向好感到紧张的台湾，明报新闻网昨天引述台湾驻梵蒂冈大使李世明在2日的预祝“双十”酒会上，批评中国大陆处处打压台湾。他也指出，教廷与大陆签署的主教任命临时协议没有外交意义，只适用于天主教教务。

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