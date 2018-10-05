中国足协：建立55名球员训练营得到俱乐部理解与支持

对于近期引发关注和热议的55名球员入选国家集训队训练营的新政，中国足协4日首次做出官方回应称，征召这些球员与各俱乐部进行了沟通，得到了理解与支持。

据新华社报道，足协在此次题为《足球深化改革将迈出新步伐》的声明中说，10月1日下发了组织国家集训队训练营的通知，共有55名球员入选，训练营将选择海拔和条件合适的地点，从未考虑过拉萨。

对于建立训练营的目的，足协说，“是加强国家队后备人才和梯队建设的一项举措，是锤炼球员意志品质、加强团队精神和队伍凝聚力，强化为国家荣誉而战坚定信念的针对性措施。”

据了解，这份训练营的通知此前下发给了各俱乐部，征调球员的年龄主要为25岁以下年龄段，时间从10月8日持续到12月28日，主教练为本土教练沈祥福。如果按照这个集训时间执行，这些球员将无法跟随各自俱乐部完成本赛季剩余的联赛。

不过，足协在声明中表示，政策出台前，已经与各俱乐部进行了沟通。

“组织训练营是深化足球改革的一个环节，与国家队备战亚洲杯并行不悖，对联赛走势也不会有实质性影响。此前中国足协与各俱乐部进行了良好沟通，得到了理解与支持。”

中国足协还在声明中表示，按照《中国足球改革发展总体方案》部署，中国足协将出台联赛治理（包括球员工资帽、转会帽）、青训体系建设、建立职业联盟等一系列深化改革措施。这些措施正在细化和完善，有些已经在征求各方面意见，将按程序批准后陆续推出。

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