香港步入加息周期 美银美林：明年底前料再加息0.5厘

香港正式步入加息周期，港银首次加息幅度吐虽较预期温和，但券商亦开始调升明年港元最优惠利率（P）的预测。美银美林最新预测，香港今明两年会再有四次加息机会，料2019年底前累加50点子（100点子即1厘）。

据《香港经济日报》报道，港银上周陆续将P调升0.125至0.25厘，为超过12年来首次加息。综合券商意见，一致认为首次加息幅度较预期低，但随着加息周期正式启动，料港息未来会进一步贴近美息走势，甚至有机会逐次跟随美国加息。

美银美林将2019年底的最优惠利率预测，由原本的5.5厘调升至5.625厘，料今年底仍有一次加息0.125厘的机会，明年则累积加息37.5点子，按港银首次加幅0.125厘计，即相当于港银再加息3次。

该行预测，年底前港元3个月拆息将处2.1厘，而港汇未来将维持在7.85的弱方兑换水平徘徊。

环球关注美息走向，联储局主席鲍威尔昨表示，目前联邦基金利率水平仍然宽松（accommodative），又明确指出现息率距离中性水平仍有很大距离。言论引起市场揣测当局有机会加快加息步伐，美汇指数昨日一度转强至96.121，创自8月中以来高，其后反复回顺。

花旗早前指，预期美国12月加息会再次触发香港跟加，幅度同样为0.125厘，并估计港银明年会维持每次0.125厘的加幅，紧贴美息调整。摩根士丹利则预期，港息至明年底会累计升1厘。

综合财资界早前分析，实际加息步伐需视乎三大因素：港元拆息走势、银行体系结余、往来及储蓄存款比率。由于加息一般会同时上调储蓄利率，花旗及美银美林均认为，对存款基础较充裕的大型银行而言，有机会采取较缓慢的加息步伐。

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