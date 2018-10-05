美国副总统称中国干涉美内政和选举 中国外交部：无中生有

美国副总统彭斯10月4日晚在智库发表讲话，声称中方干涉美国内政和选举。对此，中国外交部发言人华春莹表明立场，称美方纯属捕风捉影、混淆是非、无中生有。中方对此坚决反对。

据中国外交部网站消息，华春莹指有关讲话对中国的内外政策进行种种无端指责，诬蔑中方干涉美国内政和选举，纯属捕风捉影、混淆是非、无中生有。中方对此坚决反对。

她强调，中国始终不渝走和平发展道路，致力于在和平共处五项原则基础上与各国发展友好合作关系，推进构建人类命运共同体。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国在世界各地的经济和外交活动受到各国普遍欢迎。

“我们的朋友遍天下。中国绝不以牺牲别国利益为代价发展自己，同时坚定捍卫自己的主权、安全、发展利益。美方把中美之间的正常交流合作说成是中方干涉美国内政和选举是极其荒谬的。”

华春莹重申，中国历来坚持不干涉内政原则，我们也根本没有兴趣去干涉美国的内政和选举。到底是谁动辄侵犯别国主权、干涉别国内政、损害别国利益，国际社会早已看得很清楚。任何对中国的恶意诋毁都是徒劳的。

她说：“中国的对美政策是一贯、明确的。我们致力于同美方一道努力，实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。我们敦促美方纠正错误，停止对中方的无端指责和诋毁，停止损害中方利益和中美关系，以实际行动维护中美关系健康稳定发展。”

早报订户新闻，更多精彩等着您！