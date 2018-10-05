美国国务院前亚太助卿：美中若更紧张 台湾日子恐不好过

美国副总统彭斯4日就特朗普政府对中政策发表演说从各方面批判中方作为，并谴责中国威胁台海稳定。对此，美国国务院前亚太助卿罗素受访表示，若美中关系更为紧张，台湾日子可能也不好过。

据《联合报》报道，美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）则说，特朗普政府以这种方式妖魔化中国，且提出令人质疑的主张，彭斯的演说只是确定了中方不会按照美方的希望做出回应。

卜睿哲表示，问题是美中竞争之间开辟宣传手段战线，能否制止北京做出真正损害美国利益的行为？答案是：这只会提升紧张情势与不信任感。

罗素（Daniel Russel）4日在国会一场谈论北韩的研讨会后短暂接受访问，被问及彭斯演说对美中台关系影响；罗素指出，他认为当两岸关系稳定时，美中关系会发展顺利，而若美中关系稳定，两岸关系也可能顺利发展。

罗斯接著说，现任特朗普政府对中国採取非常好战，几乎可说“冷战”的态度，令人担心若美中关系更紧张，也可能让台湾日子不太好过。

美国在台协会台北办事处前处长、现卡内基国际和平基金会副总裁包道格（Douglas Paal）表示，特朗普政府认为美国可以在和中国一对一的竞争中取胜，因此它正试图迫使对方投降；美中长期对抗的情况下，台湾将不会安逸。

此外，包道格说，虽然特朗普政府执政初期的一些言论，让台湾担心成为筹码，但目前为止并未出现这样的情况；特朗普政府有台湾友人，将协助防止这种情况发生，但台北应该维持警惕。

彭斯4日演说时，指控北京游说三个拉美国家与台北断交，并说美国谴责威胁台湾海峡稳定的举动；美国政府将持续尊重一中政策，诚如美中三公报与台湾关系法所示，台湾落实民主体制，展现出对所有中国人而言更理想的途径。

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