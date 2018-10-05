中国国庆假期前4天游客超5亿

经中国文化和旅游部统计，10月1日至4日中国全国接待国内游客5.02亿人次，同比增长8.80%；实现国内旅游收入4169亿元，同比增长8.12%。

澎湃新闻网报道，每逢国庆长假，热门景区的人潮拥挤现象始终是出游的关注点，今年也不例外。文化和旅游部介绍，假期前四天，国内旅游城市道路交通压力增加，多个重点景区（点）人气火爆客流达到峰值。针对热门景点达到最大承载量的情况，各地相继启动高峰应对机制，景区和相关部门及时启动分时段预约售票、多线路游览、周边路段临时交通管制等措施，加强游客疏导和管理。

江西省萍乡武功山景区管委会、上饶市婺源旅游部门启动应急预案应对游客接待量超预期骤增的情况，采取游客分流、停售景区门票和索道上行票、封闭部分高速出口分流、整理启用临时停车场、二级免费换乘等措施来维护游览秩序，并通过各大媒体及时发布相关信息，倡议游客合理安排旅游行程，错峰出行。

始终受到游客青睐的海南，从10月1日起，海口轮渡实行网络预约过海制度，最大限度的发挥两岸调度的作用，为港航企业调配运力疏运提供明确的运量预期，缓解节日黄金周车辆无序到港造成的港口道路及周边城市道路严重拥堵状况。

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