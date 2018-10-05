面对美中贸易战-香港经济两大之间难为小

香港长久以来一直把自己定位为外国企业进入中国的门户，尤其是对美国而言。如今全球两大经济体的贸易战越演越烈，这种定位成了问题所在。

彭博社报道，几十年前，香港为了利用廉价劳工把工厂迁到大陆，现在发现当中扮演贸易通道的角色反倒成了令人担忧的问题。根据香港贸易发展局的数据，经由香港销往中国和美国的产品，在去年大约5,000亿美元的出口中，占比将近10%。

整体进出口业务占香港经济近五分之一，而大陆信心恶化可能会以其他方式蔓延到这个英国前殖民地，最明显的是旅游支出。涨幅已高的房地产市场再加上贸易战威胁，香港经济开始显得脆弱。

香港贸易发展局研究总监关家明说，中国和美国是世界两大贸易国，通过我们贸易往来。因此，他们俩打架时，很多中间人受到伤害，而香港在这两者之间是最显着的中间人。

由于经济活动已经放缓，因此贸易冲突恶化立竿见影的影响很难分离出来，不过，显而易见的是，如果关税战时间拖长，集装箱吞吐量等指标将继续受到影响。

根据政府数据，香港第二季GDP较去年同期增长3.5%，不及第一季修正后的4.6%。展望未来，9月份香港日经采购经理指数在萎缩区域进一步下滑。

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