中国赴韩人数大不如前 韩专家:别只拿人当摇钱树

今年十一长假期间，中国内地有近700万人次出境旅游，再创新高，日本首次成为首选，而韩国则排在第4位。韩媒称，从数据来看，今年赴韩旅游的中国游客数相较去年仍未出现明显的增长势头。不少韩国专家也喊话旅游界需要改善对中国游客的态度，提供优质服务体验，而不是只把他们当做“摇钱树”。

据人民日报海外网引述韩国《亚洲经济》报道，《2018年国庆出境游预测报告》预计，今年十一假期中国内地出境游客近700万人次，十一将成全球“黄金周”。韩国虽然在中国人境外旅游热门目的地中排在第4位，但相比去年却并没有明显增长。访韩游客数迟迟无法恢复到“萨德”部署前的水平，这也令韩国旅游界感到形势不容乐观。

韩国文化体育观光部给出的数据显示，今年1-8月来韩的中国游客数达305万人次，随同比增长10%，但在2016年“萨德”部署前，1-8月的来韩中国游客数则为506万人次，今年仅为2016年将近一半。对此，还有韩国旅游行业人士指出政府公布的数据“水分较大”。

对于当前的“惨淡景象”，一些韩国专家也开始反思并纷纷支招，要求旅游界改善自身存在的问题，提升中国游客赴韩的体验。中央大学经济学教授金升郁表示：“（韩国）旅游界对于中国游客的态度存在根本问题，只把他们当‘摇钱树’，而忽视了提供优质服务体验这一点。”

汉阳大学旅游专业教授（音译）也提到：“如何提高游客的旅游体验是当务之急，（韩国旅游界）应开发能够与韩流相关联的景点、美食等，为游客打造一个来了不愿走，下次还想来的韩国。”

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