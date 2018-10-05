中国驻美大使:美想推动美国完胜中国完输 这不可能实现

中国驻美大使崔天凯当地时间前天（3日）接受美国全国公共广播电台（NPR）早间新闻主持人英斯基普采访，就中美关系、中美贸易战、朝核、南海、中国影响力等问题回答了提问。

据环球网报道，在谈到中美贸易战时，崔天凯说，首先，我们不想和美国或任何其他国家发生贸易战。其次，我们希望中美双方通过谈判协商解决问题。但谈判协商要取得成功，需要双方展现足够的善意和诚信。坦率讲，美方诚信不够。美方立场一直在变，导致中方不能确切地知道美方到底想要什么。与此同时，美方有些人企图推动一个美国完胜、而中国完输的结果，这不公平，也不可能实现。中方愿意与美方达成协议，也愿意做些让步，但这需要双方的善意。

他表示，中美两国政府在过去几个月里一直有接触。美国财长、商务部长和贸易代表等都去了中国。中方也有高级别官员来美。双方在众多领域进行了广泛讨论。比如，中方提出要采取措施减少美对华贸易赤字，还提出要进一步深化改革和扩大开放，做好了解决所谓结构性问题的准备。中美双方工作层曾不止一次达成初步协议，然而美方往往一夜之间改变了要求，拒绝了协议，这令人非常困惑，也让事情的解决变得更加困难。我们希望能了解事情的真相，需要美方更多诚信。

当问及如何看待美国政府考虑禁止中国留学生在美大学学习，崔大使说，如果此事属实，情况会很危险。现在有大量中国学生在美留学，也有越来越多的美国学生赴华学习。这样的人员往来构筑了中美两国友谊和合作的基础。

至于美国在东亚及地区相关海域的角色与立场，崔天凯说，中国和美国都是太平洋国家，隔洋相望。我们相信，太平洋并非将我们隔开，而是将我们联结在一起。我们承认美国在本地区的利益及历史上扮演的角色，对此表示欢迎并视美为本地区主要伙伴。但同时，我们也希望美国认识到包括中国在内的地区国家也有自己的合法利益。美国应该学会更好地了解和尊重我们的历史、文化和需求。

谈到南海问题时，崔大使说，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，这是中国政府的长期立场。事实上二战结束时，当时的中国政府就是在美国海军舰艇帮助下、中国军队乘坐美军舰收复了日占的南海岛屿。中方对这些岛屿的主权由来已久。我们也注意到存在一些主权争议，愿同有关国家通过谈判解决争端，这可能需要很长时间。与此同时，我们的目标是要维护南海稳定，因此正同东盟国家共同制定“南海行为准则”（COC），确保在能够解决领土主权争议前，努力维护南海稳定和秩序，尝试共同开发资源。COC谈判取得了很好的进展。我们希望美方同我们相向而行，成为助力，而不是试图破坏相关进程。

关于朝核问题，崔大使表示，中方立场是一贯的，我们主张实现整个朝鲜半岛的无核化，坚持维护半岛和平稳定。半岛无核化意味着朝、美都不能在半岛部署核武器。幸运的是，过去几个月内，美朝在这方面取得了一些进展。建议美方继续同朝鲜保持对话，鼓励朝进一步采取无核化措施。蓬佩奥国务卿即将再次访朝，希望他能向朝方清晰表明主张。中方将继续支持并鼓励这一进程。

崔大使说，我认为，朝方改变政策的态度是非常严肃的。朝已对外宣称要将战略重心转向经济建设，很显然他们有这样的需求，朝鲜人民希望有更好的生活，朝方需要更好地发展经济。同时，实现半岛和平稳定符合有关各方的利益。

当被问及中方是否还会继续实施对朝制裁，直到朝真正实现无核化时，崔大使说，中国是联合国安理会常任理事国之一，在联合国安理会所有涉朝制裁的决议上都投了赞成票，既然投了赞成票，就有义务执行，只要决议还有效，我们就会全面、严格执行。

关于所谓“中国全球影响力投射”，崔大使表示：对中方而言，在今后很长一段时间内，我们的优先要务还是把自己的国家治理好，确保人民能继续安享和平和社会稳定，过上更好的日子，觉得未来有奔头。当然中国不可能在封闭中求得发展并实现现代化，我们必须同世界其他国家建立强劲的关系，进一步融入经济全球化和全球治理。同时，我们愿意承担更多的（国际）责任，（为世界）做出更大贡献。

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