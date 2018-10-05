综合评价288座城市 北京城市健康发展指数全中国第一

由中国社会科学院城市发展与环境研究所、社会科学文献出版社共同发布的《城市蓝皮书No.11》显示，北京的城市健康发展指数位居全国第一。

《人民日报》报道，蓝皮书采用主观赋权和客观赋权相结合的方法，对288座城市的健康发展情况进行了综合评价。根据评价结果，2017年，北京、珠海、上海、深圳、长沙、宁波、广州、杭州、南京和泉州等十座城市位居城市健康发展指数综合排名前10位。

其中，来自珠三角、长三角和京津冀城市群的城市分别为4座、4座和1座，中部地区的长沙市在城市健康发展方面表现尤为突出，首次进入全国前十位。

在九座国家中心城市中，仅有北京、上海和广州进入前十位，武汉市位居第20位，天津、成都、重庆、郑州和西安排名相对靠后。其中，武汉市的资源利用效率、环境质量状况和民生水平改善明显，健康环境指数和健康社会指数均位居9座中心城市的第3位。

2017年，中国城市健康发展的空间格局总体呈现以下特征，东部地区的城市健康发展总体占优，健康发展指数为47.96；其次是中部地区和西部地区，健康发展指数分别为44.28和42.82，而东北地区居于末位，健康发展指数为41.29，西部地区的健康发展指数首次超过东北地区。

从省域角度来看，中部地区省份健康发展指数上升幅度明显，东北地区健康发展水平未取得显著提升，辽宁和黑龙江分别下降7位和3位，尤其是在民生和社会保障方面，三省份排名尤为靠后。

从城市群角度来看，长三角、珠三角和海峡西岸城市群的健康发展指数居全国前3位，紧随其后的是长江中游和京津冀城市群。海峡西岸城市群虽然城市规模均较小，但健康环境指数居各城市群首位，在经济效益、公共文化、社会民生和城市管理等方面表现较为均衡，健康发展指数居第3位。

从规模分布来看，城市规模与健康发展指数基本存在着同向变化关系，不同规模城市各具优势与特色。超大城市和特大城市在经济发展效益、公共服务水平方面具有比较优势，中等规模及以下城市在环境状况、城市运行和管理等方面则优于较大规模城市。从等级特征来看，不同行政级别城市的健康发展水平出现梯度性差异。行政等级较高的城市在经济效率、社会保障、公共文化、教育水平、住房条件等方面的表现明显优于行政等级相对较低的城市，但过多的要素集聚使得直辖市、省会城市的资源环境压力剧增。

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