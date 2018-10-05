中国驻英大使：中国不容丛林法则破坏国际贸易体系

中国驻英国大使刘晓明4日在英国主流大报《每日电讯报》纸质版和网络版同时发表署名文章，题为《中国不容丛林法则破坏国际贸易体系》。

中新社报道，刘晓明在文章中指出，美国政府出台对2000亿美元中国输美商品加征关税的措施。针对美方的错误举动和部分舆论的误解，中国政府专门发布了《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。

在文章中，刘晓明强调三点：

首先，中国对外开放进程不仅符合自身国情，也认真履行了国际承诺。根据国际货币基金组织数据，2017年中国人均国内生产总值仅有8643美元，排在世界第71位，大概相当于美国七分之一，英国五分之一，中国是名符其实的发展中国家。但即使这样，中国对外开放并未降低标准，而是不折不扣兑现了加入世贸组织时的承诺。

第二，中国融入国际贸易体系不仅使自身受益，也使国际社会受益。2002年以来，中国经济对世界经济增长的年均贡献率接近30%，稳居第一。中国已成为全球第二大进口国，是120多个国家和地区的最大贸易伙伴。未来15年，中国还将进口24万亿美元商品。今年11月中国将举办首届国际进口博览会，再次彰显中国以实际行动造福世界的决心。

第三，中国不仅是国际多边贸易体系的坚定捍卫者，也是积极促进者。美国一味强调“公平贸易”，追求绝对“对等开放”，实质上否定了各国发展阶段、资源禀赋和优势产业的客观差异，无视发展中国家发展权，势必会对发展中国家经济和产业造成冲击，造成更大范围的不公平。美国的所作所为使世界贸易组织面临生死存亡关头。

刘晓明认为，中国一贯坚持遵守和维护世界贸易组织规则，支持开放、透明、包容、非歧视的多边贸易体制并对世贸组织进行必要改革。当务之急是解决危及世贸组织生存的三大问题，即上诉机构成员遴选问题、美国滥用232国家安全措施和美国301措施。

刘晓明表示，中英作为世界主要经济体，不能任由世界退回到“单打独斗、以邻为壑”的旧时代。应当携手并肩，坚决维护以规则为基础的国际多边贸易体制，坚定不移推动全球治理体系变革，共同促进世界经济持续发展与繁荣。

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