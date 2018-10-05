联合国：世界集装箱吞吐量排名前10港口7个在中国

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）最近公布的全球海上运输相关报告显示，2017年集装箱吞吐量排名前十的港口中，中国有上海（第1）、深圳（第3）等7座港口上榜。日本则处于榜单之外。新加坡（第2）和釜山（第5）也排名靠前，亚洲独占前8席位，反映出在全球海运领域的“核心地位”。

据新浪新闻引述日本共同社报道，2017年全球海运贸易的货物总量较上年增长4%，达到约107亿吨。自2009年受金融危机影响跌至约79亿吨后，呈现顺利增长。2018年预计也将维持4%的增势，但中美中“贸易战”等正成为不稳定因素。

换算成20英尺标准箱后的全球集装箱吞吐量约为7.52亿箱，较上年增长6%。鉴于亚洲各国间贸易扩大及欧美需求旺盛，亚洲的吞吐量占到总体的64%，其后依次为欧洲16%、北美8%。

从各个港口来看，上海港吞吐量约为4023万个标准箱，新加坡约为3367万箱。全球超过1000万箱的港口有15个。日本的港口未能跻身前20名。国土交通省统计的初值显示，2017年东京港吞吐量约为505万个标准箱，横滨约为293万箱，神户约为292万箱。

该报告指出，“全球海运行业因整合速度加快、货船日益大型化等，竞争更趋激烈，港口或许也将被迫采取对策。”

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