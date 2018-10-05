防抗台风“康妮” 福建万艘渔船进港30个景点关闭

中国福建省未雨绸缪，防抗台风“康妮”来袭，上万艘渔船进港，30个景点关闭。

据中新社今天（5日）报道，今年第25号台风“康妮”袭来，致福建沿海掀狂风巨浪。福建当局未雨绸缪防抗台风，4日即启动防台风Ⅳ级应急响应。

据福建省防汛办披露，截至4日下午2时，闽外、闽东、闽中渔场和钓鱼岛海域上的10222艘作业渔船已全部就近到港避风；莆田及以北沿海养殖渔排上的2282名老弱妇幼人员已全部撤离上岸；莆田及以北沿海地区停止65个海上施工项目。

据福建省气象局预报，当日白天，钓鱼岛海域、闽外和闽东渔场风力11至12级，阵风13至14级，北部沿海和台湾海峡风力6至7级，阵风8至9级。台风中心位于距离福建福鼎市东方向约560公里的洋面上，近中心最大风力12级（35米/秒，台风级）。

恰逢国庆黄金周长假，福建海上旅游市场和赴台游市场均受到影响。目前，福建莆田及以北沿海地区30个海上离岸旅游景点已全部关闭，关闭渡口码头14个，停航38艘客渡船。

当天，“海峡号”第18214次平潭往返台北航班停航。但福建海峡高速客滚航运有限公司透露，由于6日“康妮”对台湾海峡海况影响减小，符合“海峡号”安全开航条件，“海峡号”原定已停航的第18215次平潭往返台北航班复航。

“康妮”现以每小时25公里左右的速度向偏北方向移动，强度维持或缓慢减弱。福建省气象局专家称，随着“康妮”转向北行、远离福建，福建国庆黄金周后两日仍有好天气。

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