中国河南“一元午餐”引热议 景区回应：去年就开始了 以后也会坚持

中国河南洛阳老君山景区推出的“一元（人民币，下同，约0.2新元）午餐”，在网上火了。

据新华社报道，这个包含一碗“糊涂面”、一根烤肠和一个馒头却只要一元钱的套餐，让网友大呼“良心景区”，但也有部分网友质疑是景区在搞营销炒作。对此，景区负责人回应称，以前就经常免费让游客品尝当地特色食物，而“一元午餐”去年就开始了，不是第一次做善举，以后也会坚持传统。

国庆长假第一天，位于河南省洛阳市栾川县的国家5A级景区老君山推出了“一元午餐”，在景区物价普遍偏高的今天，如此“良心价”引发网友热议，网友“佩弦love”大加称赞：“良心景区！！！”

不仅如此，“一元午餐”售卖处未设收银员，只有一个无人看管的收款箱，旁边的牌子上写有“无人值守，自觉投币，自助找零”，全靠游客自觉投币后排队领饭。结果景区一算账，不仅一分钱不少，还多出来不少。

“说不出一个字的差评。本来想多投一两块钱的，不过我们正好五个人，也没再找到多余的零钱，就只投了五块。”来自河南省新安县的游客张琼听说“一元午餐”后，一行五人特意于10月4日到老君山验证，她说出了体验感受，“不仅实惠，味道也真的不错。”

老君山景区食堂的厨师长杨娟说：“加上我一共有三位厨师，六位服务员，每天从早上七点开始准备食材，一直忙到下午1点多或2点多，才卖完最后一碗。这两天客流量增大，还要加派景区工作人员来帮忙。”虽然辛苦，但能亲耳听到游客们的称赞，杨娟也很欣慰，“都说又实惠又好吃。有些游客刚开始想着一块钱能吃啥，结果吃完都说好，还有跑回去又加钱的。”

老君山景区负责人徐雷报出的收入明细，证实了杨娟的说法：“10月1号，卖出1200份，收入1275元；10月2号，卖出2000份，收入2034元；10月3号，卖出2023份，收入2110元；10月4号，卖出5000份，收入5387元。”也就是说，国庆小长假前四天，老君山景区的“一元午餐”已经卖出了10223份，收入10806元，多收入了583元。“多了这么多，我之前没想到。”徐雷说。

徐雷说：“老君山海拔高，山上温度低，就想让游客吃口热乎饭暖和暖和。”关于定价，徐雷称，卖一元而不是免费，一方面是为了防止凑热闹的人浪费，另一方面也让游客吃得有尊严。“食材都是从周边农户那里收购的，馒头也是从贫困户开的馒头店进的，厨师都是景区的，也请了当地食药监局的工作人员来监督，所以能保证质量，成本也不算高，亏损的部分景区会补贴。”徐雷说。

面对部分网友质疑“一元午餐”是营销炒作，徐雷很淡定，他觉得有不同的声音很正常，“如果是炒作，我们做一顿就行了，没必要假期天天做。而且这不是老君山第一次做善举了，我们以前就给游客送过大月饼、桃子、太极豆腐等，从周边农户手里收购食材，也能带动贫困户脱贫致富。”

徐雷补充道：“实际上我们去年就有‘一元午餐’的活动，但因为连日下雨只卖了一天，今年天气好，从1号一直到7号都可以卖。随着游客越来越多，4号开始我们就增加供应到5000份了，预计国庆期间能卖出20000多份。”



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