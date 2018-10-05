网易首次涉足联贷市场，获得5亿美元融资

有消息人士称，在美国纳斯达克上市的科技公司网易已经签署5亿美元（约6.9亿新元）贷款协议。这是其首次涉足联贷市场，在一般银团阶段吸引到九家银行参与。

据汤森路透旗下基点报道，澳新银行、花旗集团、星展银行和汇丰为牵头行、簿记行兼承销行，为这笔三年期循环贷款进行了预付，另有五家银行以牵头行身份加入。由于贷款获得超额认购，银行承贷额度被调低。

贷款提供113个基点的最高综合收益，利率较Libor加码95个基点，费用是54个基点。

协议在10月3日签署，所筹资金用于运营资本和再融资。

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