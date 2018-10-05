亚洲第一座生态港诞生 台塑花47亿打造无烟烟囱

台塑六轻工业港取得欧洲海港组织的“绿色生态港埠认证”，成为亚洲第一座取得认证的生态工业港，今天（5日）接受授证并同步举行台湾麦寮港岸电系统开工仪式，未来让高硫排放的轮船泊靠港口时，以电力取代油料发电，降低污染。台塑董事长陈宝郎更宣布，将投资47亿元（新台币，下同，约2亿新元）动工，让六轻的17座主要大烟囱改建成不排烟的无烟烟囱，让六轻环保跨入新的纪元。

据台湾《联合报》报道，台塑这项大手笔的环保投资和认证获得云林县长李进勇及环保署官员极力肯定。李进勇说，县府对六轻推出“源头减量”、“管末加严”及“季节限定”三箭，从源头核减生煤石油焦用量、加严管末排放等作为，从调查数据，空品已明显改善，如今六轻港又取得生态港口认证并将施设岸电系统，值得肯定。

欧洲海港组织（European Sea Ports Organization, ESPO）指派英商劳氏检验公司台湾分公司总经理许首雄代表颁发“绿色生态港埠认证”证书，由台塑港口公司协理蒋奇璋代表接受。许首雄更称赞六轻做到不滴水不漏油，海面无尘的地步，他走遍全世界港口前所未见。

台塑董事长陈宝郎说，麦寮港是台湾唯一可供30万吨级油轮进出的深水港，总裁王文渊推动环境永续政策，让麦寮港朝绿色生态目标前进，包括高压岸电设施、船舶使用低硫燃油、船舶进出港减速、港区管制老旧柴油车、导航使用太阳能电力、港区照明全面用LED灯，具体成果获得欧洲海港组织的肯定，取得生态港认证，使得麦寮港成为亚洲首座获认证的生态工业港。

由于轮船的排硫量很大，据统计一艘万吨级轮船，所排硫化物相当于数十万辆汽车的排放量，因此六轻港将施设岸电系统来改善。台塑说，岸电是让拥有高压电力接头系统的轮船靠港后，接上码头的电力，在泊靠的几天中维持基本运转的电力，不使用油料发电，降低排硫污染。

陈宝郎说，六轻排放的烟相当于水蒸气，虽已达无污染标准，但仍常引起外界误解，所以未来三年内将投资47亿元经费，为六轻的十七座主要大烟囱装设降低PM2.5的湿式静尘器，所以不管白烟或黑烟，这些大烟囱将来都看不到烟。



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