彭斯批中 董云裳：台应维持一贯政策 勿过度反应

美国国务院前代理亚太助卿董云裳5日受访表示，美中关系目前似乎在恶化，台湾应该维持其稳定、一贯的政策，不要过度反应。

台湾联合报报道，董云裳（Susan Thornton）5日出席华府智库“卡内基国际和平基金会”一场谈论朝鲜的研讨会，会后接受访问，谈及副总统彭斯批中演说对美中台关系的影响、该演说是否表明特朗普政府将改变其中国大陆政策等。

董云裳指出，美中关系现在似乎正在恶化，她认为台湾需要维持一直以来的作法，意思是保持稳定、一贯的政策；她说，台湾总统蔡英文对两岸关系的态度非常成熟，基本上只要保持稳定，不要对某些事情过度反应，且试图让两岸持续沟通非常重要。

至于彭斯如此批中，是否代表特朗普政府是否有意改变其中国大陆政策？董云裳回应，“这很难说”，这些事情发生几十年，并没有什么新东西；当然这次清楚地列出美国反对中方的事项，但很难解读其意义，得观察特朗普政府的行动。

彭斯4日演说时，指控大陆游说三个拉美国家与台北断交，表示美国谴责威胁台湾海峡稳定的举动；美国政府将持续尊重“一中政策”，而诚如三个联合公报及台湾关系法所示，台湾落实民主体制，展现出对所有中国人而言更理想的途径。

彭斯“尊重”美国的“一中政策”，并非国务院过去一贯使用的“信守”，是否有特别意义？董云裳说，她不会过度解读，彭斯的话是重申并支持一贯的政策，未见特朗普政府有意作出任何改变。

此外，董云裳受访时主动提及，希望能够很快访台，事实上她计划在12月访问，她相当期待。

董云裳去年3月开始代理亚太助卿，今年7月底退休。董云裳去年底获白宫提名出任亚太助卿，但参议员鲁比欧等人主张强硬对付大陆，反对董云裳出任此职，国务卿蓬佩奥上任后，也传出有意撤回董云裳提名；国务院6月底宣布，董云裳决定退休，至今白宫尚未提名国务院亚太助卿人选。

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