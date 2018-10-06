高铁一半车厢被取消 回应：临时接通知车厢编组变动

10月4日，有网民在网络爆料，称在河北石家庄乘坐火车出行时发现列车车厢减少，导致自己之前所购买的座位“被消失”，只能无奈站在车厢里到达目的地，消息在网络上迅速引起热议。

据《燕赵晚报》报道，网友@sage拉姆爆料称，当天她准备从石家庄火车站乘坐G6284次列车到天津市，之前所购买的车票座位为14车06C号，但到达火车站后，工作人员告诉旅客，该次列车只有8节车厢，购买9到16车厢坐票的人如果上车就都只能站着，“大家都买的坐票啊，我第一次见这种情况，真的很令人气愤！”

和“sage拉姆”一样，网友@久病成夭 也在微博上发出了车厢内的现场视频并称，上车后有不少乘客都在站着。对此，不少乘坐该次列车的旅客都纷纷认为，铁路部门应对此给出解释。

经查询，G6284次列车由邯郸东站始发，最终到达车站为秦皇岛站，期间在当天9时整到达石家庄站，停车三分钟后驶离。针对众多旅客反映的情况，10月4日12时许，石家庄火车站工作人员称，10月3日夜里，石家庄火车站接到中国铁路北京局通知，第二天上午途径石家庄的G6284次列车将会由原本的16节车厢长编组改为8节车厢短编组。对此，石家庄火车站工作人员需立即对之前已经购买了该次列车9至16车厢坐票的旅客组织协调，确保所有人顺利乘车。

工作人员接到通知后，经过紧急协调，将10月4日8时52分和10时49分先后到达石家庄火车站的G1240次列车及G6272次列车座位进行调整，留出了充足的空座，保证在G6284次列车上没有座的坐票旅客能有座位乘车。这两趟列车，其途径的站点与G6284次列车基本相同。随后，在10月4日上午，石家庄火车站派出工作人员在候车大厅对乘坐G6284次列车的旅客进行解释和沟通，全力协调大家乘坐其它两趟列车。

“不少旅客都是提前很多天就预购了火车票，座位也已经提前订好，因此我们在现场做了大量工作。”工作人员称，经过他们的耐心协调，部分旅客选择了其它两趟列车乘坐，但有些出行时间相对比较严谨的旅客则表示，他们必须乘坐G6284次列车，否则会影响自己的出行计划。对此，工作人员也告知对方，如果坚持乘坐G6284次列车，会出现没有座位的情况。“有些旅客在检票后发现确实没有座位，就返回来找到我们解决，我们也立即进行了退票和改签工作。”石家庄火车站工作人员表示，在接到上级通知后，他们对乘坐G6284次列车但没有座位的旅客进行了全力协调，目前，所有乘坐该趟列车的旅客都已顺利离开石家庄站。

10月4日13时10分许，铁路12306客服人员表示，当天一早，他们确实接到了有关G6284次列车车厢编组变动的通知，但编组变动的具体原因则不清楚。

另据@北京时间消息，10月4日，石家庄有网友爆料从石家庄至天津的G6284次列车临时取消了9-16车厢，有一半人在站着，该旅客表示未接到提前通知，车长曾尝试增加车厢但未成功。列车工作人员表示超员也有超员率，只要在范围内站着没有问题。

早报订户新闻，更多精彩等着您！