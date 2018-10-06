能否开放外国学者记者访西藏？ 崔天凯：因高原气候恶劣限制进入

中国驻美大使崔天凯当地时间周三（3日）接受美国媒体访问，在回应中国政府是否会进一步开放新疆及西藏时，以“身体健康”作解释，指出西藏海拔很高，气候可能非常恶劣，中国政府因此要限制外国人进入。

据美国全国公共广播电台（National Public Radio）网站报道，崔天凯在接受专访时，被问到中国是否愿意展示更大的开放性，允许不受中国政府欢迎的学者，或是让记者到西藏等地区采访。崔天凯强调，中国对美国的学生、教授、记者或学者都持开放态度，但西藏等地区海拔很高，即使美国记者和学者可以克服，也“不是每个人可以很快适应高原气候和自然条件，即时对中国人来说，很多人到那里后也感觉不是很好。”

崔天凯还说，该地区也有环境保护的需求，因此政府会对每年的外来参观者加以限制，以免对环境构成太大压力，如果中国能好好保护这些事情，当然欢迎美国的参观者。

被问及能否前往新疆时，崔天凯表示，整个中国都对世界开放，新疆也不例外，“但是，中国在新疆地区有一个特别的问题或挑战，就是恐怖主义“，“这非常危险，是对当地人民的福祉和稳定的一个主要挑战和威胁，政府不得不对此采取措施。”

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