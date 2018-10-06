崔天凯：美方有些人想美国完胜中国完输 这不可能实现

中国驻美大使崔天凯3日接受美国全国公共广播电台采访，对于中美关系、中美经贸摩擦等问题，他表示，中方愿与美方就解决贸易摩擦通过协商谈判达成协议，但这还需美方在此过程中展现更多诚信与善意。

据新华社报道，崔天凯说，我们不想和美国或任何其他国家发生贸易战，而是希望中美双方通过谈判协商解决问题。但谈判协商要取得成功，需要双方展现足够的善意和诚信。坦率讲，美方诚信不够。美方立场一直在变，导致中方不能确切地知道美方到底想要什么。中美两国政府在过去几个月一直有接触。中美双方工作层曾不止一次达成初步协议，然而美方往往一夜之间改变了要求，拒绝了协议，这令人非常困惑，也让事情的解决变得更加困难。我们希望能了解事情的真相，需要美方更多诚信。

崔天凯说，与此同时，美方有些人企图推动一个美国完胜、而中国完输的结果，这不公平，也不可能实现。中方愿意与美方达成协议，也愿意做些让步，但这需要双方的善意。

在谈到中美关系时，崔天凯说，任何两个国家之间，特别是中美之间，都存在一定程度的竞争，这是很自然的。但是，中美之间还有更大的合作需求。中美两国和其他国家一样，都面临着全球化或全球性问题的共同挑战，没有任何一个国家能凭一己之力解决这些问题。不管我们愿不愿意，都必须合作，这基于我们日益增长的相互需求和共同利益。中方愿意同美方保持合作，即便中美存在分歧。

被问及如何看待美国政府考虑禁止中国留学生在美大学学习，崔天凯说，如果此事属实，情况会很危险。现在有大量中国学生在美留学，也有越来越多的美国学生赴华学习。这样的人员往来构筑了中美两国友谊和合作的基础。举个例子：几年前印第安纳州首府印第安纳波利斯的儿童博物馆举办了一个关于中国文化的大型活动，非常成功。我应邀出席活动开幕式并致辞，还会见了时任州长（现任副总统）彭斯。彭斯非常支持这类人文交流活动，因为两国人民都能从中受益。当地老百姓也对这样的文化活动抱有极高的热情。既然这样，为什么我们要中断这些合作、中断两国人民之间的天然联系呢？崔天凯还说，中国对美国学生、教授、记者、学者的大门始终是敞开的。

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