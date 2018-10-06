18元车费微信多付3万 广州“的哥”急寻乘客

广州一名乘客近日搭出租车时用微信支付车资，不小心多付了3万余元（人民币，下同），司机发现后，联同所属公司急寻乘客，希望尽快将钱还给乘客。

据澎湃新闻报道，10月5日，一则“广州的哥紧急寻找多付3万余元车费乘客”的消息在网络热传。广州公交集团白云公司工作人员指，该消息属实，目前涉事乘客尚未找到。

工作人员介绍，10月4日凌晨，广州公交集团白云公司“的哥”佘荣昌在广州棠安路接载一名男乘客去黄石花园。“到达目的地，计程器显示的车费是18元。乘客似乎是喝了酒，并不是很清醒，说要用微信付车费。”佘荣昌回忆说，乘客用微信操作了好一会，然后就下车了。

乘客下车后，佘荣昌没有留意手机到账信息，继续营运。直到当晚，佘荣昌查看手机信息时，发现这名乘客用微信支付了两笔钱，第一笔是32080元，第二笔才是车费18元。佘荣昌赶紧向公司汇报情况，并请公司尽快找到乘客，帮他把钱款还回去。

目前，佘荣昌和广州公交集团白云公司的管理员正想办法寻找乘客，广州公交集团白云公司已发动全体员工，并请各大媒体帮忙，希望通过多渠道扩散，共同努力寻找这位乘客。

广州公交集团白云公司工作人员表示，截至10月5日13时，涉事乘客尚未与公司取得联系，公司正通过报警及联系微信客服等渠道，共同寻找失主，也希望失主发现后，立即拨打公司的客服热线020-83600000联系。

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